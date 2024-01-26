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        Ahır çöktü; içerdeki 8 yavru köpekten 5'i sağ çıkarıldı

        BATMAN'dayağış nedeniyle çöken ahırın altında kalan 8 yavru köpekten 5'i AFAD ekiplerince kurtarılırken, 3'ü öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:49 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:50
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        Ahır çöktü; içerdeki 8 yavru köpekten 5'i sağ çıkarıldı
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        BATMAN'dayağış nedeniyle çöken ahırın altında kalan 8 yavru köpekten 5'i AFAD ekiplerince kurtarılırken, 3'ü öldü.

        Merkeze bağlı Doluca köyünde etkili olan yağış sonrası atıl durumdaki bir ahır çöktü. Sabah saatlerinde ahırın çöktüğünü gören ve içeriden köpek sesi geldiğini duyan köylülerin ihbarıyla olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Çöken ahırın altında kalan 8 yavru köpekten 5'i enkazdan sağ çıkarılırken, 3'ü öldü. Sağ kalan yavru köpekler, köylüler tarafından sahiplenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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