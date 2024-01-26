Sason Çayı'ndan geçerken akıntıya kapılınca öldü

BATMAN'da, Sason Çayı'ndan karşıya geçerken suya kapılan Abdüllatif Yaman (72), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kozluk ilçesi Kaletepe köyü Yeşilöz mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, yolcu minibüsünden inerek Sason Çayı'nın karşı tarafına geçmek isteyen Abdüllatif Yaman, dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Yaman, 100 metre ileride köylüler tarafından sudan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman'ın cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.