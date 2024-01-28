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        Batman Petrolspor - Ergene Velimeşespor: 3-1

        TFF 3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 17´nci haftasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor'u 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 17:41 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:45
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        Batman Petrolspor - Ergene Velimeşespor: 3-1
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        TFF 3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 17´nci haftasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor'u 3-1 mağlup etti.

        TFF 3´üncü lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Ergene Velimeşespor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Oyuncular, sahaya `Şehitler ölmez vatan bölünmez´ yazılı pankart ile çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü ele geçiren takım, ev sahibi Batman Petrolspor oldu. Maçın 6'ncı dakikasında Batman Petrolsporlu Hamza Özdemir'in attığı golle skor 1-0 oldu. Maçın 35'inci dakikasında ise yine Hamza Özdemir'in attığı golle Batman Petrolspor, 2-0 öne geçti. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda da saha üstünlüğünü elinde tutan Petrolspor, maçın 61'inci dakikasında Tunç Murat Behram'ın attığı golle skor 3-0 öne geçti. Ergene Velimeşespor maçın sonlarına doğru yaptığı baskıyla 76'ncı dakikada İbrahim Fatih Dilek'in kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi. TPAO Batman Petrolspor bu galibiyetle ligdeki liderliğini koruyarak puanını 36'ya çıkardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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