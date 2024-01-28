Batman Petrolspor - Ergene Velimeşespor: 3-1 TFF 3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 17´nci haftasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 17´nci haftasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 3´üncü lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Ergene Velimeşespor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Oyuncular, sahaya `Şehitler ölmez vatan bölünmez´ yazılı pankart ile çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü ele geçiren takım, ev sahibi Batman Petrolspor oldu. Maçın 6'ncı dakikasında Batman Petrolsporlu Hamza Özdemir'in attığı golle skor 1-0 oldu. Maçın 35'inci dakikasında ise yine Hamza Özdemir'in attığı golle Batman Petrolspor, 2-0 öne geçti. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda da saha üstünlüğünü elinde tutan Petrolspor, maçın 61'inci dakikasında Tunç Murat Behram'ın attığı golle skor 3-0 öne geçti. Ergene Velimeşespor maçın sonlarına doğru yaptığı baskıyla 76'ncı dakikada İbrahim Fatih Dilek'in kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi. TPAO Batman Petrolspor bu galibiyetle ligdeki liderliğini koruyarak puanını 36'ya çıkardı.