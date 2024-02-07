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        Batman'da, refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        BATMAN'da, kontrolden çıkarak refüje çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü Osman U. (24), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 21:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 21:50
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        Batman'da, refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        BATMAN'da, kontrolden çıkarak refüje çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü Osman U. (24), ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu Kuyubaşı TOKİ mevkisinde medyana geldi. Osman U. yönetimindeki 27 FD 314 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, yan yattı. Otomobilde sıkışan Osman U. ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Osman U., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılıp tedaviye alındı. Osman U.´nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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