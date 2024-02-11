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        Batman'da Rojvelat´tan 3 gündür haber alınamıyor

        BATMAN´da Cuma günü evden çıkan Rojvelat Kızmaz´dan (26) bir daha haber alınamadı. Kızmaz'a ait kıyafetlerin akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 23:28 Güncelleme: 11.02.2024 - 23:30
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        Batman'da Rojvelat´tan 3 gündür haber alınamıyor
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        BATMAN´da Cuma günü evden çıkan Rojvelat Kızmaz´dan (26) bir daha haber alınamadı. Kızmaz'a ait kıyafetlerin akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. 

        Batman'da merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde yaşayan Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat'ta sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla Kızmaz´ı aradı. Aile, bir sonuç alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Bugün akşam saatlerinde Kızmaz'a ait kıyafetlerin Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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