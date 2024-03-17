Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Birlikte yaşadığı kadın ve yanındaki erkeği öldürdü

        BATMAN'da R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birlikte yaşadığı kadın ve yanındaki erkeği öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN’da R.B., dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (25) ile park yakınında yanında gördüğü Rüknettin Özdemir’i (25) tabancayla ateş ederek öldürdü. Polis tarafından yakalanan R.B. emniyete götürüldü.

        Olay, saat 02.00 sıralarında Yenişehir Mahallesinde Süleyman Nazif Parkı karşısında meydana geldi. R.B., dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ve yanında bulunan Rüknettin Özdemir’e tabancayla ateş etti. Yılmaz ve Özdemir kanlar içinde yere yığılırken R.B. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Esra Yılmaz ve Rüknettin Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz ve Özdemir’in cansız bedenleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. R.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        MHP'de büyük kurultay günü
        MHP'de büyük kurultay günü
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Serumlarda büyük tehlike!
        Serumlarda büyük tehlike!
        İki ayrı vahşette katillerin oyununu cinayet masası bozdu!
        İki ayrı vahşette katillerin oyununu cinayet masası bozdu!
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        "Hayır ölmedim"
        "Hayır ölmedim"
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        Rusya'da seçimin son günü
        Rusya'da seçimin son günü
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan'dan hasta ve sağlık çalışanlar...
        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan'dan hasta ve sağlık çalışanlar...
        Batman'da Yeşil Kütüphane'nin temel atma töreni yapıldı
        Batman'da Yeşil Kütüphane'nin temel atma töreni yapıldı
        AK Parti Hasankeyf ilçesinde seçim lokali açtı
        AK Parti Hasankeyf ilçesinde seçim lokali açtı
        Batman Engelliler Spor Kulübü - İzmir Rehabilitasyon Spor: 67-57
        Batman Engelliler Spor Kulübü - İzmir Rehabilitasyon Spor: 67-57
        İkiköprü beldesine ücretsiz internet hizmeti
        İkiköprü beldesine ücretsiz internet hizmeti
        Batman'da köy yolu ağaçlandırıldı
        Batman'da köy yolu ağaçlandırıldı