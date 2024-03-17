Birlikte yaşadığı kadın ve yanındaki erkeği öldürdü (2)
TELEFONDAKİYAZIŞMALARI GÖRÜNCE BULUŞMAK İÇİN MESAJ ATMIŞEsra Yılmaz ile Rüknettin Özdemir'i tabancayla ateş ederek öldüren R.
TELEFONDAKİYAZIŞMALARI GÖRÜNCE BULUŞMAK İÇİN MESAJ ATMIŞ
Esra Yılmaz ile Rüknettin Özdemir’i tabancayla ateş ederek öldüren R.B.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. R.B.’nin, Esra Yılmaz’ın, Rüknettin Özdemir ile mesajlaşmalarını görüp tartıştıklarını, daha sonra kadının telefonundan Özdemir’e buluşmak için mesaj attığını ve olay yerindeki tartışma sırasında silahlı saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi.
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