Yanlış kan isim benzerliğinden verilmiş

BATMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Nisan’da 30 saniye boyunca yanlış kan verilince yoğun bakıma alınan talasemi hastası Furkan İçyar (21), tedavisinin ardından taburcu edilirken, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Ailesi sorumlular hakkında savcılığa şikayette bulunan Furkan İçyar, yanlış kan verilmesinin isim karışıklığı nedeniyle yaşandığını belirterek, “Benim canıma bir şey olabilirdi. Sonuna kadar şikayetçiyiz. Ben odadayken hemşire hanım geldi. ‘Furkan İçyar burada mı? dedi. ‘Evet buradayım’ dedim. Kanı taktı. Sonradan öğrendik ki Furkan Ö.’ye aitmiş kan. 30-40 saniye ilerleyince başım dönmeye başladı. Kalbim sıkıştı. Ondan sonra hemşire hanım kapattı kanı" dedi.

‘ÖLÜMCÜL BİR HASAR BIRAKABİLİRDİ’

DHA’ya konuşan ve kendisine isim benzerliği nedeniyle başkasının kanının verildiğini söyleyen Furkan İçyar, bu ihmali kabul etmediğini belirterek, “Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenli olarak 15-20 günde bir nizami olarak kan almaya giderim. En son kan almaya gittiğim zaman yanlış kan verildi bana. 30-40 saniye kan gittikten sonra fenalaştım. Gözlerim görmemeye başladı, kalbim sıkıştı, başım döndü. Ben baygınlık geçirince hemşire hanım kanımı kapattı. Arkadaşım ‘Oğluna yanlış kan vermişler hastaneye gelin’ diye babamı aradı. Beni o sıra yoğun bakıma aldılar. Durumum hiç iyi değildi. Çok ağırdı durumum. Müdahale ettiler, ağır ilaçlar verdiler. Hala da o ilaçların etkisindeyim. Vücudum bazen çok ağır. Halsizlik var üstümde. Ben yoğun bakımda ölümle mücadele ederken ailem perişan oldu. Bu durum vücudumda ölümcül bir hasar bırakabilirdi. Yine tam emin değilim. Doktorların kontrolü altındayım. Bir durum olursa yine yoğun bakıma alınacağını söylediler. İnşallah olmaz. 2 gün yoğun bakımda kaldım, sonra normal odada kaldım. Biz bu ihmali kabul etmeyeceğiz. Benim canıma bir şey olabilirdi. Bir başkasının canına bir şey olmasın. Biz sonuna kadar şikayetçiyiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bu sorumsuzluğu kendi adıma asla kabul etmiyorum. Ben odadayken hemşire hanım geldi Furkan İçyar burada mı? dedi. ‘Evet buradayım’ dedim. Kanı taktı. Sonradan öğrendik ki Furkan Ö.’ye aitmiş kan. 30-40 saniye ilerleyince başım dönmeye başladı. Kalbim sıkıştı. Ondan sonra hemşire hanım kapattı kanı" diye konuştu.