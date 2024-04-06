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        Yanlış kan isim benzerliğinden verilmiş

        BATMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Nisan'da 30 saniye boyunca yanlış kan verilince yoğun bakıma alınan talasemi hastası Furkan İçyar (21), tedavisinin ardından taburcu edilirken, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 10:41 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:45
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        Yanlış kan isim benzerliğinden verilmiş
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        BATMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Nisan’da 30 saniye boyunca yanlış kan verilince yoğun bakıma alınan talasemi hastası Furkan İçyar (21), tedavisinin ardından taburcu edilirken, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Ailesi sorumlular hakkında savcılığa şikayette bulunan Furkan İçyar, yanlış kan verilmesinin isim karışıklığı nedeniyle yaşandığını belirterek, “Benim canıma bir şey olabilirdi. Sonuna kadar şikayetçiyiz. Ben odadayken hemşire hanım geldi. ‘Furkan İçyar burada mı? dedi. ‘Evet buradayım’ dedim. Kanı taktı. Sonradan öğrendik ki Furkan Ö.’ye aitmiş kan. 30-40 saniye ilerleyince başım dönmeye başladı. Kalbim sıkıştı. Ondan sonra hemşire hanım kapattı kanı" dedi.

        Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Talasemi Ünitesi'nde 15-20 günde bir düzenli olarak kan almaya giden talasemi hastası Furkan İçyar, 1 Nisan’da yine hastaneye gitti. İddiaya göre, Furkan’a burada 30 saniye boyunca yanlış kan verildi. Kısa sürede fenalaşan ve baygınlık geçiren Furkan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 2 gün boyunca yoğun bakımda kalan İçyar, buradaki tedavisinin ardından normal servise alındı. İçyar, 2 gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Ailesi sorumlular hakkında savcılığa şikayette bulunurken, İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

        ‘ÖLÜMCÜL BİR HASAR BIRAKABİLİRDİ’

        DHA’ya konuşan ve kendisine isim benzerliği nedeniyle başkasının kanının verildiğini söyleyen Furkan İçyar, bu ihmali kabul etmediğini belirterek, “Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenli olarak 15-20 günde bir nizami olarak kan almaya giderim. En son kan almaya gittiğim zaman yanlış kan verildi bana. 30-40 saniye kan gittikten sonra fenalaştım. Gözlerim görmemeye başladı, kalbim sıkıştı, başım döndü. Ben baygınlık geçirince hemşire hanım kanımı kapattı. Arkadaşım ‘Oğluna yanlış kan vermişler hastaneye gelin’ diye babamı aradı. Beni o sıra yoğun bakıma aldılar. Durumum hiç iyi değildi. Çok ağırdı durumum. Müdahale ettiler, ağır ilaçlar verdiler. Hala da o ilaçların etkisindeyim. Vücudum bazen çok ağır. Halsizlik var üstümde. Ben yoğun bakımda ölümle mücadele ederken ailem perişan oldu. Bu durum vücudumda ölümcül bir hasar bırakabilirdi. Yine tam emin değilim. Doktorların kontrolü altındayım. Bir durum olursa yine yoğun bakıma alınacağını söylediler. İnşallah olmaz. 2 gün yoğun bakımda kaldım, sonra normal odada kaldım. Biz bu ihmali kabul etmeyeceğiz. Benim canıma bir şey olabilirdi. Bir başkasının canına bir şey olmasın. Biz sonuna kadar şikayetçiyiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bu sorumsuzluğu kendi adıma asla kabul etmiyorum. Ben odadayken hemşire hanım geldi Furkan İçyar burada mı? dedi. ‘Evet buradayım’ dedim. Kanı taktı. Sonradan öğrendik ki Furkan Ö.’ye aitmiş kan. 30-40 saniye ilerleyince başım dönmeye başladı. Kalbim sıkıştı. Ondan sonra hemşire hanım kapattı kanı" diye konuştu.

        ‘ŞİKAYETTE BULUNDUK’

        Furkan İçyar’ın babası Ömer İçyar da hata yapan kişilerin gerekli cezayı alması için şikayette bulunduklarını söyleyerek, "Allah'a şükür oğlum 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra çıktı. Şu anda evdedir. İnşallah kalıcı bir hasar bırakmaz. Biz ona bakıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Allah onu bize bağışladı. Yanlış kan veren kişilerin takipçisi olacağız. Şikayette bulunduk. Elimizden geleni yapacağız. Nereye kadar varıyorsa varsın. Bunun takipçisi olacağız. Başkasının başına gelmesin" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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