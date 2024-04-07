Batman Petrolspor - Amber Çay Eynesil Belediyespor: 6-1

TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta mücadele eden Batman Petrolspor, konuk ettiği Amber Çay Eynesil Belediyespor'u 6-1 mağlup etti.

TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Amber Çay Eynesil Belediyespor'u Batman Şehir Stadı'nda konuk etti. TPAO Batman Petrolspor'un gollerini 18, 30 ve 42'nci dakikalarda Nurettin Çağlar, 32 ile 34'üncü dakikada Tunç Murat Behram ve 51'inci dakikada Mustafa Hüseyin Seyhan kaydetti. Amber Çay Eynesil Belediyespor'un tek golü ise 71'inci dakikada Mirzacan Yıldırım'dan geldi.

TPAO Batman Petrolspor, bu galibiyetle ligdeki liderliğini koruyarak puanını 53'e çıkardı.