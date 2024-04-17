Batman'da Ezidiler, 'Çarşema Sor Bayramı'nı kutladı

BATMAN'ın Beşiri ilçesi Oğuz köyünde yaşayan Ezidiler, ilkbaharın başlangıç günü olarak kabul ettikleri 'Çarşema Sor Bayramı'nı kutladı.

Beşiri ilçesi Oğuz köyünde yaşayan Ezidiler, ilkbaharın başlangıç günü olarak kabul edilen 'Çarşema Sor Bayramı'nı kutladı. Her yıl Rumi takvime göre nisan ayının ilk çarşamba gününde kutlanan bayramda Ezidiler, evlerine gelenlere yemek ve çeşitli ikramlarda bulunup, doğanın ve yaşamın farklılığını temsil eden farklı renklere boyadıkları pişmiş yumurtaları tokuşturdu, bereket getirmesi amacıyla beyaz ve kırmızı iplerden örülmüş bileklikler hediye etti. Kent merkezi ve çevre köylerden misafirleri ağırladıklarını belirten Ezidi İlyas Kartal (46), "Bugün Çarşema Sor'dur bizim dilimizde. Yani 'Kırmızı Çarşamba' diyoruz. Rumi hesabına göre nisan ayının ilk çarşambası bu bayram oluyor. Bunun simgesi de inancımıza göre dünyanın varoluşu, dünyanın renklenişi, çiçeklerin açması ilk bugün diye kabul ediyoruz biz. Bugün de kalkıyoruz, bayramımızdır. Büyüklerimizin ellerini öpüyoruz. Çocuklarımız da bizim bayramımızı kutluyor. Mezarlık ziyareti yapıyoruz. Misafirlerimiz geldiği zaman ikramda bulunuyoruz. Simge olarak yumurtalarımızı boyuyoruz renk renk. Mesela kırmızı, mavi. Bu yumurtaların boyanması dünyanın renklenişinden dolayı boyuyoruz. İplerin bağlanmasının ise bolluk ve bereket getirdiğine inanıyoruz. Mesela buğdayların içine ip bağlıyoruz nisanda. Almanya'dan gelenler, yurt dışından gelenler gelip bizimle bayramlaşıyor, bayramımızı kutluyor. Köye gelip bayram ziyaretinde bulunuyorlar. Bugün de Batman'dan gelen, çevre köylerden gelen misafirlerimizi ağırladık. Bayram için geldiler. Çok sevindik. Herkesin bayramı da kutlu olsun" dedi.