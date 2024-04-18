Sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki Bünyamin öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Beşiri ilçesi Samanlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre; dengesini kaybeden Bünyamin Ekinci, evlerine 100 metre yakında, sulama amaçlı kullanılan, 2 metre derinlikteki havuza düştü. Suda hareketsiz bulunan Bünyamin'i yakınları çıkartıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Yalınkavak köyü mezarlığında toprağa verilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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