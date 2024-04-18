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        Sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki Bünyamin öldü

        BATMAN'da sulama amaçlı kullanılan, 2 metre derinliğindeki havuza düşen Bünyamin Ekinci (7), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:38 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:40
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        Sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki Bünyamin öldü
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        BATMAN'da sulama amaçlı kullanılan, 2 metre derinliğindeki havuza düşen Bünyamin Ekinci (7), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Beşiri ilçesi Samanlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre; dengesini kaybeden Bünyamin Ekinci, evlerine 100 metre yakında, sulama amaçlı kullanılan, 2 metre derinlikteki havuza düştü. Suda hareketsiz bulunan Bünyamin'i yakınları çıkartıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Yalınkavak köyü mezarlığında toprağa verilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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