Batman Petrolspor - Pazarspor: 4-0

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup'ta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 29'uncu haftasında konuk etiği Pazarspor'u 4-0 mağlup etti.

TFF 3’üncü lig 2’nci Grup'ta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Pazarspor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü ele geçiren takım, ev sahibi Batman Petrolspor oldu. Maçın 5'inci dakikasında Batman Petrolsporlu Halil Yılmaz'ın attığı golle skor 1-0 oldu. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskısını arttıran TPAO Batman Petrolspor, maçın 55'inci dakikasında Nurettin Çağlar'ın attığı golle 2-0 öne geçti. Maçın 59'uncu dakikasında Petrolsporlu Tunç Murat Behram'ın attığı golle skor 3-0 oldu. Karşılaşma, 87'nci dakikada Muzaffer Kocaer'in attığı golle 4-0 sona erdi. Petrolspor, bu galibiyetle puanını 57'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.