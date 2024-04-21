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        Önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapınca takla attı: 2 yaralı

        BATMAN'da seyir halindeyken şerit değiştirerek önüne çıkan hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 19:47 Güncelleme: 21.04.2024 - 19:50
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        Önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapınca takla attı: 2 yaralı
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        BATMAN’da seyir halindeyken şerit değiştirerek önüne çıkan hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, takla attı. Otomobildeki 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Batman-Siirt Çevre yolunda meydana geldi. Ömer T. (25) yönetimindeki 01 ZZ 471 plakalı otomobil, seyir halindeyken plakası ve sürücüsü belirlenmeyen hafif ticari aracın aniden şerit değiştirip önüne çıkması sonucu manevra yapınca, savrularak takla attı. Kazada sürücü ile Muhammet Aras T. (2) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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