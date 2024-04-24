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        Batman'da otomobil yaya geçidine daldı; 4 yaralı

        BATMAN'da bir otomobilin, yayalar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidine daldığı kazada biri bebek 4 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 00:15 Güncelleme: 24.04.2024 - 00:20
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        Batman'da otomobil yaya geçidine daldı; 4 yaralı
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        BATMAN’da bir otomobilin, yayalar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidine daldığı kazada biri bebek 4 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Kaza, akşam saatlerinde Demokrasi Bulvarı’nda meydana geldi. Müslüm C. (38) yönetimindeki 34 ER 1081 plakalı otomobil, Sanayi Kavşak istikametindeki bir alışveriş merkezinin önünde bulunan yaya geçidinden yolun karşısına geçen 8 aylık Delal Asya S., ablası Zelal S. (15), Belinay Berfin G. (16) ve Elif E.’ye (15) çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan bebek Delal Asya S.’nin sol bacağında kırıkların olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, sürücü Müslüm C. ise gözaltına alındı.

        Sürücünün, yayalar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidine daldığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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