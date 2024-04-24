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        Otomobilin yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptığı kaza kamerada

        BATMAN'da otomobilin yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:20
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        Otomobilin yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptığı kaza kamerada
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        BATMAN'da otomobilin yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Müslüm C. (38) yönetimindeki 34 ER 1081 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zelal S. (15), Belinay Berfin G. (16), Elif E. (15) ve yanlarındaki 8 aylık Delal Asya S.'ye çarptı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. 1'i bebek 4 çocuk, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin bacaklarında kırık olduğu, yoğun bakıma alındığı, diğer çocukların da hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Müslüm C. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yaya geçidinde çocuklara çarptığı, kazadan sonra sürücünün araçtan indiği, diğer sürücülerin de yardım etmek için durup, yaralılara müdahale ettiği görüldü.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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