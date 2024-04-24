Otomobilin yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptığı kaza kamerada

BATMAN'da otomobilin yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Müslüm C. (38) yönetimindeki 34 ER 1081 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zelal S. (15), Belinay Berfin G. (16), Elif E. (15) ve yanlarındaki 8 aylık Delal Asya S.'ye çarptı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. 1'i bebek 4 çocuk, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin bacaklarında kırık olduğu, yoğun bakıma alındığı, diğer çocukların da hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Müslüm C. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yaya geçidinde çocuklara çarptığı, kazadan sonra sürücünün araçtan indiği, diğer sürücülerin de yardım etmek için durup, yaralılara müdahale ettiği görüldü.