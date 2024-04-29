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        Batman'da silahlı alacak kavgası: 5 yaralı

        BATMAN'da iki grup arasında alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:46 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:50
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        Batman'da silahlı alacak kavgası: 5 yaralı
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        BATMAN’da iki grup arasında alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Merkez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. Kavgada S.F.A. (24), N.V. (24), İ.K., S.F.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu belirtilirken, olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevrede park halindeki bazı araçlar da tabancalardan çıkan kurşunların isabet etmesiyle hasar aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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