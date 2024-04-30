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        Miras kavgasında yeğenini av tüfeğiyle vurdu

        BATMAN'da aralarında miras nedeniyle husumet bulunan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:40 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:45
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        Miras kavgasında yeğenini av tüfeğiyle vurdu
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        BATMAN’da aralarında miras nedeniyle husumet bulunan S.D., tartıştığı yeğeni B.D.'yi av tüfeğiyle ayağından vurarak yaraladı. S.D., gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde İpragaz Mahallesi'nde meydana geldi. Miras nedeniyle husumetli olan B.D. ile dayısı S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. B.D., dayısı S.D.'nin av tüfeğini ateşlemesiyle ayağından yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.D., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, S.D. ise gözaltına alındı. S.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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