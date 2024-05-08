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        Kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarptığı 1'i bebek 4 kişiden Belinay, kurtarılamadı

        BATMAN'da 23 Nisan'da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobilin çarptığı 1'i bebek, 4 kişiden olan Belinay Berfin Günenç (16) tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:44 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:50
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        Kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarptığı 1'i bebek 4 kişiden Belinay, kurtarılamadı
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        BATMAN’da 23 Nisan’da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobilin çarptığı 1’i bebek, 4 kişiden olan Belinay Berfin Günenç (16) tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaza, 23 Nisan günü akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı’nda, bir alışveriş merkezinin önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan Müslüm Cankurt (38) yönetimindeki 34 ER 1081 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zelal Sevdi (15) ise kucağındaki 8 aylık Delal Asya Sevdi, Belinay Berfin Günenç ve Elif Erpolat'a (15) çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ise otomobildeki bir kişi tarafından sosyal medyada açılan canlı yayında saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan sürücü Müslüm Cankurt emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Yaralılardan Batman Fatma Aliye Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Belinay Berfin Günenç, dün gece saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Belinay’ın cenazesi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Beşiri ilçesinde toprağa verildi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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