Kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarptığı 1'i bebek 4 kişiden Belinay, kurtarılamadı

BATMAN’da 23 Nisan’da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobilin çarptığı 1’i bebek, 4 kişiden olan Belinay Berfin Günenç (16) tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 23 Nisan günü akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı’nda, bir alışveriş merkezinin önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan Müslüm Cankurt (38) yönetimindeki 34 ER 1081 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zelal Sevdi (15) ise kucağındaki 8 aylık Delal Asya Sevdi, Belinay Berfin Günenç ve Elif Erpolat'a (15) çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ise otomobildeki bir kişi tarafından sosyal medyada açılan canlı yayında saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan sürücü Müslüm Cankurt emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.