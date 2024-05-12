Belinay'ın ölümüne neden olan sürücü: Önümdeki araca odaklandığım için yayaları ve ışığı göremedim

BATMAN’da, 23 Nisan’da otomobiliyle bir alışveriş merkezinin önündeki yaya geçidinde kırmızı ışık ihlali yaparak çarptığı Belinay Berfin Günenç’in (16) ölümüne, Zelal Sevdi (15) ve kucağındaki 8 aylık kardeşi Delal Asya Sevdi ile Elif Erpolat'ın (15) yaralanmasına neden olan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan sürücü Müslüm Cankurt’un (38) ifadesi ortaya çıktı. Cankurt ifadesinde, “Hızım 100 kilometre civarındaydı. Önümdeki araca odaklandığım için yayaları ve ışığı göremedim. Ayrıca orası çok karanlıktı. Olaydan dolayı çok üzgünüm, keşke ben ölseydim de bu durumlar yaşanmasaydı” dedi.

Kaza, 23 Nisan akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı’nda, bir alışveriş merkezinin önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan Müslüm Cankurt yönetimindeki 34 ER 1081 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zelal Sevdi ile kucağındaki 8 aylık Delal Asya Sevdi, Belinay Berfin Günenç ve Elif Erpolat'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ise otomobildeki bir kişi tarafından sosyal medyada açılan canlı yayında saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan sürücü Müslüm Cankurt emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Nisan’da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralılardan Batman Fatma Aliye Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Belinay Berfin Günenç, 7 Mayıs’ta yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Belinay’ın cenazesi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Beşiri ilçesinde toprağa verildi.