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        Fotoğraf çektirirken çaya düşen Pelin, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 5 Mayıs'ta fotoğraf çektirmek için gittiği çayın kenarında, dengesini kaybederek suya düşen Pelin Baz (15), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:27 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:30
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        Fotoğraf çektirirken çaya düşen Pelin, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        BATMAN’ın Kozluk ilçesinde 5 Mayıs’ta fotoğraf çektirmek için gittiği çayın kenarında, dengesini kaybederek suya düşen Pelin Baz (15), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

        Olay, 5 Mayıs’ta Kozluk İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre, okul arkadaşlarıyla beraber ilçedeki Pisyar Çayı’na gezmeye giden Pelin Baz, fotoğraf çekmek için çıktığı çay kenarındaki kayanın üzerinden dengesini kaybederek suya düştü. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Pelin, kaldırıldığı Kozluk İlçe Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Pelin, tedavi gördüğü hastanede bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pelin’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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