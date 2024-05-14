Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı

        BATMAN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli, baskını fark edip uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 20:15 Güncelleme: 14.05.2024 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli, baskını fark edip uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandı. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. 

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, uyuşturucu sattıkları belirlenen 23 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, baskını fark edip uyuşturucuyu tuvalete dökmeye çalıştığı sırada yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda da 263 gram sentetik kannabinoid, 750 gram skunk, 2 kilo esrar, 201 ecstacy, 10,69 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, bir süre sonra bağımlılık yaptığı belirtilen 7 adet lyrıca adlı ilaç 1 hassas terazi ve 4 bin 820 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...
        Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        Özbek'ten Erden Timur açıklaması
        Özbek'ten Erden Timur açıklaması
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz"
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
        Batman'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Batman'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Batman'da 1333 kişiye trafik eğitimi verildi
        Batman'da 1333 kişiye trafik eğitimi verildi
        Fotoğraf çektirirken çaya düşen Pelin, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Fotoğraf çektirirken çaya düşen Pelin, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Kozluk'ta "Ayngebire Bahar Şenliği" düzenlendi
        Kozluk'ta "Ayngebire Bahar Şenliği" düzenlendi
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı