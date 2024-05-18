İlkokul öğrencileri, Müzeler Günü'nde arkeolojik kazı yaptı

DÜNYA kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla kutlanan 18 Mayıs Müzeler Günü’nde Batman Müzesi’ni ziyaret edip gezen ilkokul öğrencileri, Uzman Arkeolog Abdurrahman Demir ile müze bahçesindeki Arkeopark alanında kazı çalışması yaptı. Arkeolog Abdurrahman Demir, “Çocuklarımız geçmişle geleceğin birer köprüleri” dedi.

Her yıl 18 Mayıs’ta Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla kutlanan Müzeler Günü’nde, çeşitli ilkokullardan öğrenciler, Batman Müzesi’ni ziyaret etti. Müzede görevli Uzman Arkeolog Abdurrahman Demir, teşhir alanında sergilenen eserleri öğrencilere anlatarak müze hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, daha sonra müze bahçesinde kurulan Arkeopark alanında kazı çalışması yaptı. Etkinliğin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

‘ARKEOLOJİ IŞIĞINI GÖZLERİNDE GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ’

Yaptıkları kazı çalışması etkinliğinin çocuklarda kültür bilinci oluşturduğunu ifade eden Uzman Arkeolog Abdurrahman Demir, “Türkiye'nin ilk Arkeopark’ı olma unvanını alan Batman müzemizin Arkeopark’ını gezdirdik. Arkeopark’ımız, Neolitik yerleşimden, Hasankeyf yerleşimine kadar, Orta Çağ’a kadar pek çok yapının ayağa kaldırılmış, yani canlandırmasının yer aldığı muhteşem bir park. Öğrencilerimize kültürü sevdirecek, kültür bilinci oluşturacak, geçmişten geleceğe izler nasıl taşınır, bunu öğretebilmek adına küçük arkeologlarımıza bir arkeolojik kazı çalışması yaptık. Tabi ki o ışığı çocuklarımızın gözlerinde görmek inanın bizi de çok mutlu ediyor. Öncelikle bir mini arkeolojik kazı yaptırdık öğrencilerimize. Daha sonra çıkan eserlerin nasıl kazı evinde yıkanması gerektiğini kısaca anlattık ve uygulamasını yaptık. Daha sonra da bizim için önemli olan çizim ve rapor işine geçtik. Bunları da yaptıktan sonra kendilerini okullarına uğurladık. Çocuklarımızla ya da gençlerimizle yaptığımız kazıda bizim için en önemli olan şey, çocuklarımızın gözlerinde gördüğümüz o heyecan. Ailelerimize buradan sesleniyoruz. Müzeler gününde saat 21.00'a kadar müzemiz açık. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Müzemiz şu anda ücretsiz. Türkiye'nin pek çok yerinde de müzeler ücretsiz. Lütfen müzelere götürün. Çocuklarımız geçmişle geleceğin birer köprüleri. Bugünkü uygulamış olduğumuz arkeolojik kazıyla beraber miniklerimiz aslında birer küçük arkeolog oldu diyebiliriz. Bu şekilde kültür bilincini ömür boyu unutmayacak ve onların zihinlerinde muhteşem bir kültürel bilinç olarak kalacağına inancım tamdır. Gelecek yıllarda kültür varlığı gördüğünde bunu daha korumacı ve farkındalık yaratmış olarak geleceğe adım atmış olacaklardır” ifadelerini kutlandı.