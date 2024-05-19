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        Batman'da kötü koku yayılan evden 20 ton çöp çıktı

        BATMAN'da'kötü koku' ihbarı yapılan 2 katlı müstakil evden 20 ton çöp çıkartıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 09:56 Güncelleme: 19.05.2024 - 10:00
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        Batman'da kötü koku yayılan evden 20 ton çöp çıktı
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        BATMAN'da'kötü koku' ihbarı yapılan 2 katlı müstakil evden 20 ton çöp çıkartıldı.

        Raman Mahallesi 1810'uncu Sokak'taki 2 katlı müstakil evden gelen kötü kokular üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen polis ve zabıta ekipleri, ev sahibi ile görüştü. İsmi öğrenilmeyen ev sahibinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve yalnız yaşadığı belirtilirken, evin avlusu ile içerisinde yapılan kontrolde 2 kamyon çöp çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli izin ve prosedürleri tamamlayan Belediye Zabıta İşleri Müdürlüğü, Belediye Fen İşleri, Temizlik İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çöplerin tahliyesine başladı. Evden toplanan çöplerin 20 ton olduğu belirtildi. Çöplerin tahliyesinin ardından Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, evde ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

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        Galeri

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