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        Esnafa, kestiği ağaç için 5 fidan hibe cezası

        BATMAN'da iş yerinin önündeki ağacı kesen H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 18:14 Güncelleme: 19.05.2024 - 18:16
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        Esnafa, kestiği ağaç için 5 fidan hibe cezası
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        BATMAN'da iş yerinin önündeki ağacı kesen H.A.'ya, zabıta ekipleri tarafından para cezası yerine 5 fidan alarak, belediyeye hibe etme cezası verildi.

        Batman Sağlık Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarında kaldırımdaki bir ağacın esnaf H.A. tarafından izinsiz olarak kesildiğini tespit eden Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, H.A.’ya para cezası yerine ağaç fidanı satın alarak belediyeye hibe etme cezası verdi. H.A.’nın aldığı 5 fidan, kentin farklı noktalarına dikilmek üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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