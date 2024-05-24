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        Batman'da 2 araçtaki 93 kilo 216 gram uyuşturucuyu 'Dead' buldu

        BATMAN'da polisin kent girişinde durdurduğu 2 araçta narkotik köpeği 'Dead' ile yapılan aramada, 93 kilo 216 gram skunk ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 850 dolar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:05
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        Batman'da 2 araçtaki 93 kilo 216 gram uyuşturucuyu 'Dead' buldu
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        BATMAN'da polisin kent girişinde durdurduğu 2 araçta narkotik köpeği 'Dead' ile yapılan aramada, 93 kilo 216 gram skunk ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 850 dolar ele geçirildi. Araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmaları kapsamında 24 Mayıs’ta kent girişinde durdurulan hafif ticari araç ve otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Dead' ile yapılan aramada toplam 93 kilo 216 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 850 dolara da el koyuldu. Her 2 araçtaki 5 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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