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        Batman'da müstehcen çocuk fotoğrafı ve videoları paylaşan 9 şüpheliye gözaltı

        BATMAN'da sosyal medya platformları üzerinden müstehcen çocuk fotoğrafı ve videoları paylaşan 4'ü Suriye uyruklu, 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:05
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        Batman'da müstehcen çocuk fotoğrafı ve videoları paylaşan 9 şüpheliye gözaltı
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        BATMAN'da sosyal medya platformları üzerinden müstehcen çocuk fotoğrafı ve videoları paylaşan 4'ü Suriye uyruklu, 9 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekipler, sosyal medya platformları üzerinden, herkese açık şekilde veya başka kullanıcılara göndermek suretiyle müstehcen çocuk fotoğrafı ve videoları paylaşan 4'ü Suriye uyruklu, 9 şüpheli tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, C.Ö., Ş.A., H.H., İ.T., D.M., N.S., K.T., N.S. ve Y.E.G.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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