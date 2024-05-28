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        İşitme ve konuşma engelli Zekeriya, yüzmek için girdiği nehirde boğuldu

        BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Zekeriya Yılmaz (10), yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 20:55 Güncelleme: 28.05.2024 - 21:00
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        İşitme ve konuşma engelli Zekeriya, yüzmek için girdiği nehirde boğuldu
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        BATMAN’ın Gercüş ilçesinde Zekeriya Yılmaz (10), yüzmek için girdiği Dicle Nehri’nde boğuldu.

        Olay, öğle saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Kantar Köyü mevkisinde meydana geldi. Babası Süleyman Yılmaz’ın çalıştığı fıstık tarlasına giden işitme ve konuşma engelli Zekeriya Yılmaz, yüzmek için Dicle Nehri’ne girdi. Bir süre sonra çocuğunun kaybolduğunu fark eden baba, etrafta arama yaparken su üzerinde oğlu Zekeriya’yı hareketsiz gördü. Çevredekilerin yardımıyla Zekeriya’yı sudan çıkaran baba Süleyman Yılmaz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Zekeriya’nın olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Zekeriya’nın cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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