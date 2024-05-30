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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan çoban, öldü

        BATMAN'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çoban Yusuf Dayan (50), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:10
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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan çoban, öldü
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        BATMAN'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çoban Yusuf Dayan (50), hayatını kaybetti. Sürücü F.D. (19) gözaltına alındı.

        Kaza, sabah saatlerinde Batman Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan Yusuf Dayan, yolun karşısına geçmek isterken F.D. kontrolündeki 38 AJC 431 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dayan, metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Dayan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı haber alıp gelen Yusuf Dayan’ın yakınları fenalık geçirdi.

        Yusuf Dayan'ın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde bekleyen ve şoka giren sürücü F.D. ise gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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