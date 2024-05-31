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        Batman'da atık petrol kuyusuna düşen atı itfaiye kurtardı

        BATMAN'da atık petrol kuyusuna düşen sahipsiz at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 20:54 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:00
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        Batman'da atık petrol kuyusuna düşen atı itfaiye kurtardı
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        BATMAN'da atık petrol kuyusuna düşen sahipsiz at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

        Olay, merkeze bağlı Yakıtlı köyünde meydana geldi. Batı Raman petrol sahasına ait olan alandaki atık petrol kuyusuna bir atın düştüğünü gören kuyu görevlisinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sahipsiz olduğu belirlenen at, itfaiye ekipleri tarafından ayaklarına halat bağlanarak kurtarıldı. Durumu iyi olan at, yaşam alanına bırakıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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