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        Batman'da çayda akıntıya kapılan Seher boğuldu, akrabası tedaviye alındı

        BATMAN'da aileleriyle piknik yapmak için gittikleri Batman Çayı kenarında suya girdikten sonra akıntıya kapılan 10 yaşındaki Seher Basütçu boğuldu, akrabası B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 21:42 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:45
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        Batman'da çayda akıntıya kapılan Seher boğuldu, akrabası tedaviye alındı
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        BATMAN'da aileleriyle piknik yapmak için gittikleri Batman Çayı kenarında suya girdikten sonra akıntıya kapılan 10 yaşındaki Seher Basütçu boğuldu, akrabası B.A. (14) ise hastanede tedaviye alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Batman merkeze bağlı Doluca köyü Batman Çayı Doluca Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Aileleriyle birlikte çay kenarında piknik yapan Seher Basütçu ve akrabası B.A., serinlemek için Batman Çayına girdi. Çocukların akıntıya kapıldığını gören aileleri suya girerek B.A.’yı kurtarmayı başardı. Ancak Seher Basütçu, akıntıyla birlikte gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.A. hastaneye kaldırılırken, Batman İtfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi dalgıçlarının yaptığı çalışmada Seher Basütçu da sudan çıkarıldı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Seher Basütçu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. B.A.’nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, Seher’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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