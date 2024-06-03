Batman'da, Hakkari protestosuna polis müdahalesi: 3 gözaltı

HAKKARİ Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılarak yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasını protesto etmek amacıyla Batman’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Belediye Başkanı DEM Parti’li Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılması ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkan vekili olarak atanmasını protesto için Batman’da aralarında DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün de olduğu grup il binası önünde toplandı. Grup, Atatürk Parkı’na kadar yürüyüş yaparak basın açıklaması yapmak istedi. Bunun üzerine polis, yürüyüşün yasak olduğu ve yapılması halinde müdahale edileceği uyarısında bulundu. Ancak grup yürümekte ısrar edince polis müdahale etti, 3 kişiyi gözaltına aldı.