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        Batman'da balık tutmak için gittikleri çayda sular yükselince mahsur kaldılar

        BATMAN'da balık tutmak için gittikleri Batman Çayı'nda suların yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 19:05 Güncelleme: 03.06.2024 - 19:10
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        Batman'da balık tutmak için gittikleri çayda sular yükselince mahsur kaldılar
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        BATMAN’da balık tutmak için gittikleri Batman Çayı’nda suların yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Balık tutmak için kent girişinde bulunan Batman Köprüsü’nün altındaki Batman Çayı’na giden 2 kişi, suların yükselmesi sonucu çayda mahsur kaldı. Kendi imkanları ile çıkamayan kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, köprüden aşağıya indirdiği halat merdivenle mahsur kalanları kurtardı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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