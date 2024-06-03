Batman'da 4 günlük eylem yasağı

HAKKARİ Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik’in başkan vekili olarak atanmasının ardından Batman Valiliği, kent genelinde 3- 6 Haziran tarihleri arasında 4 gün süreyle eylem yasağını getirildiğini duyurdu.

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik’in başkan vekili olarak atanmasının ardından kent genelinde 3-6 Haziran tarihleri arasında 4 gün süreyle eylem yasağı getirildiği duyuruldu. Açıklamada, “Hakkari Belediye Başkanı’nın görevden uzaklaştırılarak yerine Hakkari Valisi Ali Çelik’in vekaleten görevlendirilmesi konusu veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek benzer nitelikteki eylem ve etkinlikler ile ilgili olarak, açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylemin, bu konudaki eylemlere katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişlerinin, dış ilçelerimiz açısından ise muhtemel eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla çıkışlarının ve il merkezimize girişlerinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 03 Haziran günü saat 17.00’dan 06 Haziran 2024 günü saat 23.59’e kadar 4 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.