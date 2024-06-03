Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 4 günlük eylem yasağı (2)

        EYLEMYASAĞI 7 GÜNE ÇIKARILDIBatman Valiliği, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasının ardından kent genelinde ilan ettiği 3- 6 Haziran tarihleri arasındaki 4 gün süreli eylem yasağının, uzatılarak 7 gün olarak revize edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 22:40 Güncelleme: 03.06.2024 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 4 günlük eylem yasağı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        EYLEMYASAĞI 7 GÜNE ÇIKARILDI

        Batman Valiliği, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik’in başkan vekili olarak atanmasının ardından kent genelinde ilan ettiği 3- 6 Haziran tarihleri arasındaki 4 gün süreli eylem yasağının, uzatılarak 7 gün olarak revize edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 03 Haziran günü saat 17.00’dan, 09 Haziran 2024 günü saat 23.59’e kadar 7 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        Çin'den Zelenskiy'e yalanlama
        Çin'den Zelenskiy'e yalanlama
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        "İlk olarak Ali Koç ile görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç ile görüştüm"
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Batman'da gösteri ve yürüyüşler 7 gün süreyle yasaklandı
        GÜNCELLEME - Batman'da gösteri ve yürüyüşler 7 gün süreyle yasaklandı
        Batman'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün süreyle yasaklandı
        Batman'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün süreyle yasaklandı
        Batman'da 4 günlük eylem yasağı
        Batman'da 4 günlük eylem yasağı
        Batman'da balık tutmak için gittikleri çayda sular yükselince mahsur kaldıl...
        Batman'da balık tutmak için gittikleri çayda sular yükselince mahsur kaldıl...
        Batman'da itfaiye, parmağı yüzüğe ve metal halkaya sıkışan 2 kişiyi kurtard...
        Batman'da itfaiye, parmağı yüzüğe ve metal halkaya sıkışan 2 kişiyi kurtard...
        Batman'da Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Batman'da Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması