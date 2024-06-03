Batman'da 4 günlük eylem yasağı (2)
EYLEMYASAĞI 7 GÜNE ÇIKARILDIBatman Valiliği, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasının ardından kent genelinde ilan ettiği 3- 6 Haziran tarihleri arasındaki 4 gün süreli eylem yasağının, uzatılarak 7 gün olarak revize edildiğini duyurdu.
EYLEMYASAĞI 7 GÜNE ÇIKARILDI
Batman Valiliği, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik’in başkan vekili olarak atanmasının ardından kent genelinde ilan ettiği 3- 6 Haziran tarihleri arasındaki 4 gün süreli eylem yasağının, uzatılarak 7 gün olarak revize edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 03 Haziran günü saat 17.00’dan, 09 Haziran 2024 günü saat 23.59’e kadar 7 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.