Batman'da İluh Devlet Hastanesi'nin bir bloğu tahliye edildi

BATMAN Valiliği, 56 yıllık İluh Devlet Hastanesi’nde yapılan analizler sonucunda hazırlanan teknik rapor doğrultusunda A bloğun sağlık hizmetlerine uygun olmadığının tespit edildiğini belirterek, tahliye edildiğini açıkladı.

Batman Valiliği, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında merkezde Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan İluh Devlet Hastanesi’nin A bloğunun çökme riski nedeniyle boşaltıldığı haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İluh Devlet Hastanesi’nin 1968 yılında Batman SSK Hastanesi olarak hizmete girdiğini ve 1998 yılında ek blok yapılarak hizmete devam ettiği belirtilerek, "Süreç içerisinde Sağlık Bakanlığına devredilerek (A) ve (B) blok halinde hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığınca özel bir müşavirlik firması ile Batman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan analizler sonucunda 56 yıllık (A) blokla ilgili hazırlanan teknik rapor doğrultusunda, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon marifetiyle yapının sağlık hizmetine uygun olmadığı ve tahliyesinin uygun olacağının değerlendirilmesi sonucunda (A) blokun tahliyesi kararlaştırılmıştır. Hastanemizin (B) bloğunda ise acil ve poliklinik hizmetlerine devam edilmektedir. Mevcut durumla ilgili raporlar ve belgeler eşliğinde Sağlık Bakanlığının ilgili genel müdürlükleri bilgilendirilmiştir. Hastanemizin mevcut yerinde sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde devamını sağlamak üzere yeni bir hastanenin yapılması için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur" denildi.