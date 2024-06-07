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        Batman'da 3'üncü kattan düşen Musab bebek, yaşamını yitirdi

        BATMAN'da 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 1 yaşındaki Musab Ali Tekinbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 23:32 Güncelleme: 07.06.2024 - 23:35
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        Batman'da 3'üncü kattan düşen Musab bebek, yaşamını yitirdi
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        BATMAN'da 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 1 yaşındaki Musab Ali Tekinbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

        Olay, akşam saatlerinde Belde Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yaşındaki Musab Ali Tekinbaş, iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musab bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Talihsiz bebeğin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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