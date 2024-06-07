Batman'da 3'üncü kattan düşen Musab bebek, yaşamını yitirdi

BATMAN'da 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 1 yaşındaki Musab Ali Tekinbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Belde Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yaşındaki Musab Ali Tekinbaş, iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musab bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Talihsiz bebeğin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.