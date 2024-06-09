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        Batman'da yıldırım düşmesiyle çıkan yangında 6 dönüm buğday ekili arazi yandı

        BATMAN'ın Kozluk ilçesinde elektrik direğine isabet eden yıldırımın neden olduğu yangında 6 dönüm buğday ekili arazi yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 09.06.2024 - 11:35
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        Batman'da yıldırım düşmesiyle çıkan yangında 6 dönüm buğday ekili arazi yandı
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        BATMAN’ın Kozluk ilçesinde elektrik direğine isabet eden yıldırımın neden olduğu yangında 6 dönüm buğday ekili arazi yandı.

        Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Aydın Işık’a ait buğday ekili arazide bulunan elektrik direğine, yıldırım isabet etti. Çıkan kıvılcımların sıçradığı arazide, yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 6 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğü belirlendi.

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