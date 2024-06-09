Şehit Aybüke öğretmen, Batman'da anıldı

BATMAN’ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma programı düzenlendi.

Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristler tarafından açılan ateşte, başka bir araçtayken yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için şehit edildiği ve isminin verildiği caddede anma programı düzenlendi. Programda şehit olduğu yere gül bırakıldı, dualar edildi. Programın ardından, Aybüke öğretmenin isminin verildiği Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi’nde, onun adına açılmış olan Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Atölyesi’nde şarkılar söylendi. Aybüke öğretmenin şehit olduğu saldırının ardından Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan askerlerin durdurmak istediği bir aracın patlatıldığı saldırıda da şehit olan uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar da şehit oldukları yerde anıldı. Programa İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, İlçe Belediye Başkan Vekili Erdal Baz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.