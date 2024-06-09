Batman'da sulama kanalında akıntıya kapılan çoban, 10 farklı noktada aranıyor

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 2 gün önce serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak gözden kaybolan Suriye uyruklu Majid Halef (19), 10 farklı noktada aranıyor.

Olay, 7 Hazirana akşam saatlerinde ilçeye bağlı Samanyolu köyünde meydana geldi. Çoban Majid Halef'in sulama kanalı kenarında elbiselerini görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çobanın kıyafetlerinin bulunduğu alandan itibaren akıntının yönüne doğru ekipler tarafından su altı ve su üstünde arama çalışması başlatıldı. Kayıp çobanı arama çalışmalarında bugün bölgeye Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin 10 farklı noktada eş zamanlı arama çalışmaları sürüyor.