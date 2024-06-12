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        Batman'da kayıp çoban, 54 kilometrelik alanda 81 kişiyle aranıyor

        BATMAN'da, 5 gün önce serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp gözden kaybolan çoban Majid Halef (19), 11 farklı noktada 81 kişiyle 54 kilometrelik alanda aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:00
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        Batman'da kayıp çoban, 54 kilometrelik alanda 81 kişiyle aranıyor
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        BATMAN'da, 5 gün önce serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp gözden kaybolan çoban Majid Halef (19), 11 farklı noktada 81 kişiyle 54 kilometrelik alanda aranıyor.

        Olay, 7 Haziran akşamı, Kozluk ilçesi Samanyolu köyünde meydana geldi. Suriye uyruklu çoban Majid Halef'in sulama kanalı kenarında elbiselerini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aramalara Batman AFAD, Batman İtfaiyesi dalgıç ekipleri, UMKE, Hayrat, Umut Kervanı, ANDA, İHH, Batman arama kurtarma ile Diyarbakır'dan gelen AFAD, JAK ve UMKE ekipleri katıldı. AFAD koordinasyonunda 81 kişilik ekip, 11 ayrı noktada 54 kilometrelik alanda çalışma başlattı. Ekipler, bölgeden dronlarla da tarama yapıldı.

        'EŞYALARI SU KENARINDA BULUNDU'

        AFAD Arama Kurtarma Birim Şefi Veysi Mehmetoğlu, kayıp çobanın suya girdiğinin değerlendirildiğini ifade ederek, "7 Haziran Cuma günü akşam saat 20.00'de 112'den gelen çağrı üzerine boğulmuş olduğu şüphesiyle bir kişiyi aramak için ekiplerimiz yola çıktı. Samanyolu mevkisinde belirtilmiş olan noktalarda yaptığımız arama çalışmaları sonucunda bu kişiye ait kulaklık, ayakkabı ve çantasını tespit ettik. Aynı şekilde kanalın yan tarafında kişiye ait ayak izlerini de tespit ettik. Serinlemek amacıyla girmiş olabilir, düşmüş olabilir. Bu noktada biz arama çalışmalarımızı yoğun bir şekilde çocuğun kanalda olduğu ihtimali üzerine değerlendirerek dalgıç ekiplerimizle çalıştık. Toplam 11 ekibimizle beraber Samanyolu'nda Ciğerlo denilen bölgeye kadar 54 kilometrelik bir alanda bütün ekiplerimiz canla başla arama çalışmalarına devam ediyor. Dalgıç ekiplerimizin sayısı 14. Bunlar farklı noktalarda şüpheli olan noktalara dalışlarını gerçekleştiriyorlar. Aynı şekilde emniyet ve diğer birimlerimiz de suda olmama ihtimali üzerine de duruyorlar. Canla başla ekiplerimize, daha önce eğitmiş olduğumuz Batman'daki sivil toplum kuruluşlarının ekipleri de dahil oldu. Yine Kozluk jandarma bölgesinden gelen korucular da bugün ekiplerimize dahil oldular. Bütün vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum; sulama kanalları yüzmek için değildir. Buraları çok tehlikeli bölgeler. Buraların yerine daha çok havuzları kullanalım. Tamamen sulama amaçlı olan kanallarda yüzmeyelim" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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