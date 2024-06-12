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        Gercüş'te çatı katında çıkan yangın panik yarattı; 20 kişi dumandan etkilendi

        BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen ve apartmanda mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu 20 kişi tahliye edilerek, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 18:13 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:15
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        Gercüş'te çatı katında çıkan yangın panik yarattı; 20 kişi dumandan etkilendi
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        BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen ve apartmanda mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu 20 kişi tahliye edilerek, hastanede tedaviye alındı.

        Yangın, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde 6 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, binanın zemin katında bulunan fırının bacasından çıkan alevler, çatı katındaki daireye sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı katında ve binada mahsur kalarak dumandan etkilenen, aralarında çocukların da olduğu 20 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan 20 kişi, taburcu edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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