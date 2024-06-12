Gercüş'te çatı katında çıkan yangın panik yarattı; 20 kişi dumandan etkilendi
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen ve apartmanda mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu 20 kişi tahliye edilerek, hastanede tedaviye alındı.
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen ve apartmanda mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu 20 kişi tahliye edilerek, hastanede tedaviye alındı.
Yangın, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde 6 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, binanın zemin katında bulunan fırının bacasından çıkan alevler, çatı katındaki daireye sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı katında ve binada mahsur kalarak dumandan etkilenen, aralarında çocukların da olduğu 20 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan 20 kişi, taburcu edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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