Kanalda akıntıya kapılan çobanın 8 gün sonra cansız bedeni bulundu

BATMAN'da, 7 Haziran'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp, gözden kaybolan çoban Majid Halef'in (19), cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 7 Haziran akşamı Kozluk ilçesi Samanyolu köyünde meydana geldi. Suriye uyruklu çoban Majid Halef'in sulama kanalı kenarında elbiselerini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aramalara Batman AFAD, Batman İtfaiyesi dalgıç ekipleri, UMKE, Hayrat, Umut Kervanı, ANDA, İHH, Batman arama kurtarma ile Diyarbakır'dan gelen AFAD, JAK ve UMKE ekipleri katıldı. AFAD koordinasyonunda 11 ayrı noktada 54 kilometrelik alanda çalışma başlatıldı. Serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak gözden kaybolduğu düşünülen Halef'i arama çalışmaları bugün sonuç verdi. Halef'in 10 kilometre ileride suyun dibinde mazgala sıkışmış halde cesedi bulundu. Bölgeye Batman Belediyesi dalgıç ekipleri, sevk edildi. Dalış yapan 'balık adamlar', kayıp çobanın cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Halef’in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.