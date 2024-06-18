Serinlemek için girdiği çayda boğulma tehlikesi geçirdi

BATMAN’ın Kozluk ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan Vedat İnalcan (25), çevredekiler tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan İnalcan’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Malabadi Köprüsü’nün altından geçen Batman Çayı kıyısına yakınlarıyla pikniğe gelen Vedat İnalcan, serinlemek için suya girdi. Akıntıya kapılan İnalcan, bir süre sürüklendikten sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnalcan, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Vedat İnalcan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.