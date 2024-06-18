Serinlemek için girdiği çayda boğuldu (2)
HAYATINIKAYBETTİBatman'ın Kozluk ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan ve çevredekilerin yardımıyla çıkarılan Vedat İnalcan (25), kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
HAYATINIKAYBETTİ
Batman’ın Kozluk ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan ve çevredekilerin yardımıyla çıkarılan Vedat İnalcan (25), kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İnalcan’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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