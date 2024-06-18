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        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu (2)

        HAYATINIKAYBETTİBatman'ın Kozluk ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan ve çevredekilerin yardımıyla çıkarılan Vedat İnalcan (25), kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 16:53 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:55
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        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Batman’ın Kozluk ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan ve çevredekilerin yardımıyla çıkarılan Vedat İnalcan (25), kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İnalcan’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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