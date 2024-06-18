Batman'da 18 dönüm ekili buğday yandı
BATMAN'ın Beşiri ilçesinde çıkan yangında 18 dönüm ekili buğday yandı.
BATMAN'ın Beşiri ilçesinde çıkan yangında 18 dönüm ekili buğday yandı.
İkiköprü beldesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki buğday tarlasında, öğleden sonra yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında 18 dönüm ekili alandaki buğday yandı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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