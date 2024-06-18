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        Batman'da 18 dönüm ekili buğday yandı

        BATMAN'ın Beşiri ilçesinde çıkan yangında 18 dönüm ekili buğday yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 17:02 Güncelleme: 18.06.2024 - 17:05
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        Batman'da 18 dönüm ekili buğday yandı
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        BATMAN'ın Beşiri ilçesinde çıkan yangında 18 dönüm ekili buğday yandı.

        İkiköprü beldesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki buğday tarlasında, öğleden sonra yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında 18 dönüm ekili alandaki buğday yandı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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