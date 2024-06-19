Batman'da, oluşan adacıkta mahsur kalan kardeşler kurtarıldı

BATMAN’ın Kozluk ilçesinde suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan Berat (9) ve Esma A. (12) kardeşler, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesinde bulunan tarihi Malabadi Köprüsü'nün altından geçen Batman Çayı’nda meydana geldi. Aileleriyle beraber Batman Çayı kenarına piknik yapmak için giden Berat ve Esma A. kardeşler, suların yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, Batman İtfaiyesi Dalgıç ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kardeşler, çevredekilerin de yardımıyla yapılan çalışmayla kurtarılarak ailelerine teslim edildi.