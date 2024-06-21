Yedek lastiğe gizlenen uyuşturucuyu 'Linda' buldu

BATMAN'da polisin narkotik köpeği ‘Linda’ ile düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, hafif ticari aracın yedek lastiğine gizleniş 9 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Van’dan Batman’a gelen bir hafif ticari araç durduruldu. Narkotik köpeği ‘Linda’ ile yapılan aramada, aracın yedek lastiğine gizlenmiş 9 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.