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        Yedek lastiğe gizlenen uyuşturucuyu 'Linda' buldu

        BATMAN'da polisin narkotik köpeği 'Linda' ile düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, hafif ticari aracın yedek lastiğine gizleniş 9 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:57 Güncelleme: 21.06.2024 - 21:00
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        Yedek lastiğe gizlenen uyuşturucuyu 'Linda' buldu
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        BATMAN'da polisin narkotik köpeği ‘Linda’ ile düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, hafif ticari aracın yedek lastiğine gizleniş 9 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. 

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Van’dan Batman’a gelen bir hafif ticari araç durduruldu. Narkotik köpeği ‘Linda’ ile yapılan aramada, aracın yedek lastiğine gizlenmiş 9 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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