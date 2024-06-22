Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 günlük 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilanı

BATMAN Valiliği, Gercüş ilçesindeki bazı bölgelerin 15 gün süreyle ‘geçici askeri güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, Gercüş ilçesindeki bazı bölgelerin 22 Haziran-6 Temmuz 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘geçici askeri güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, “Batman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Gercüş ilçesinde 22 Haziran 2024 ile 6 Temmuz 2024 tarihleri arasında; Kuzeyde; Yakaköy doğusu, Amaşema Tepe, Korkabaniya Tepe, Hanemir Tepe, Bermika Tepe. Doğuda; Guharamehir Tepe batısı, Diyanigörgiş Tepe batısı, Ardabahli Tepe, Kernaraza Tepe batısı. Güneyde; Aydınca köyü Kuzeyi ve Kuzeybatısı, Hasanora Tepe, Dereiçi köyü kuzeyi, Berharame Tepe. Batıda; Kelkeşahmes Sırtlarının kuzeyi, Bahrek Deresinin doğusu, Guharaciyaka Tepenin doğusu, Miske Dere ve Hanemir Tepesinin doğusu arasında kalan arazi kesimlerinde ‘geçici askeri güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın belirtilen tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” denildi.