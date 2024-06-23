Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı; o anlar kamerada

BATMAN’da seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Şoför yolcuları tahliye ederken, yakında bulunan belediye tankerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Iğdır'dan Diyarbakır'a 44 yolcu ile seyir halinde olan F.A. yönetimindeki 34 GUJ 369 plakalı Star Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü Batman’ın Kozluk ilçesinde Üçyol mevkisinde motor kısmından alev aldı. Alevleri gören F.A., yolcuları tahliye ederken, yangını gören çevredekiler yangın tüpüyle müdahalede bulundu. O sırada bölgeye yakın olan belediye tankerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular gelen başka bir otobüse bindirilerek yola devam etti.