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        Batman'da havai fişek atarak yangına neden olan 3 şüpheli yakalandı

        BATMAN'da ev, bahçe ve arazilere yakın yerlerde araç içerisinden havai fişek atarak yangına neden olan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 01:28 Güncelleme: 23.06.2024 - 01:30
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        Batman'da havai fişek atarak yangına neden olan 3 şüpheli yakalandı
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        BATMAN'da ev, bahçe ve arazilere yakın yerlerde araç içerisinden havai fişek atarak yangına neden olan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

        Batman Valiliği ev, bahçe ve arazilere yakın yerde havai fişek atarak yangına neden olan 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Açıklamada, "Son zamanlarda çevre illerde başlayan yangınlar çok sayıda can ve mal kaybına neden olmuştur. Mevsimi olması sebebiyle ilimizde de çeşitli bölgelerde anız yangınları meydana gelmiş, ekiplerimiz yangınlara karşı duyarlı ve dikkatli hale getirilerek kamera sistemleri ile 24 saat esasına göre aralıksız kontrollerimiz devam etmekte iken; 22.06.2024 tarihinde saat 00.40 sularında bir araç içerisinde bulunan 3 şahıs ev, bahçe ve arazilere yakın yerde havai fişek atarak yangın çıkmasına sebep olmuştur. Ekiplerimizce yapılan ısrarlı kovalamaca neticesinde araç ve içerisindeki 3 şahıs yakalanmış, haklarında “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan adli işlem yapılmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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